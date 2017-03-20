Путин поздравил с 95-летием главу Пушкинского музея Ирину Антонову

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Юбилей отмечает в понедельник президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ирине Антоновой исполнилось 95 лет. Её поздравил глава государства Владимир Путин.

Глава государства отметил заслуги Ирины Антоновой на посту директора Пушкинского, рассказал "ТВ Центр".

Эту должность она занимает более полувека. Благодаря Ирине Антоновой в советское время посетители музея знакомились с лучшими образцами мирового искусства, и даже увидели "Джоконду" Леонардо да Винчи. Почти каждая выставка была событием для всей страны. И сейчас в музей нередко выстраиваются километровые очереди.

Ирина Антонова свои юбилей встречает на рабочем месте и строит творческие планы, а значит нас ждут новые интересные проекты.