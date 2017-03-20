Путин назначил нового главу службы судебных приставов

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Дмитрий Аристов, с 2012 года занимавший должность замминистра юстиции, назначен главным судебным приставом России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Предыдущий глава ФССП Артур Парфенчиков стал временно исполняющим обязанности губернатора Карелии.