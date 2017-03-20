Путин назначил нового главу службы судебных приставов
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Дмитрий Аристов, с 2012 года занимавший должность замминистра юстиции, назначен главным судебным приставом России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Предыдущий глава ФССП Артур Парфенчиков стал временно исполняющим обязанности губернатора Карелии.
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов, освободив его от должности замминистра юстиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Прежний директор службы Артур Парфенчиков стал временно исполняющим обязанности главы Карелии вместо отправленного в отставку губернатора Александра Худилайнена.
Дмитрий Аристов - действительный государственный советник 1 класса, полковник запаса. Награжден почетной грамотой президента. Ранее работал в Генпрокуратуре и Минюсте.
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