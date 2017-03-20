В Москве в очередной раз обстреляли студию Никиты Михалкова

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В Москве из пневматического пистолета обстреляли окна студии Никиты Михалкова. Это уже не первая атака на здание, с 2014 года студию Михалкова неоднократно обстреливали из пневматики.

В Москве из пневматического пистолета обстреляли студию "ТриТэ" режиссера Никиты Михалкова, находящуюся на Малом Козихинском переулке.

"Поступила информация о том, что по адресу: Малый Козихинский пер. д. 11 стр.1 на одном из окон были обнаружены следы от двух выстрелов, предположительно, из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

С 2014 года студию Михалкова неоднократно обстреливали из пневматики, а также выбивали стекла. В октябре 2016 года режиссер заявил, что очередной обстрел был связан с его программой "Бесогон ТВ".