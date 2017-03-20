Лукашенко не намерен сворачивать военное сотрудничество с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы в нефтегазовой сфере и продовольственные вопросы не повлияют на военное сотрудничество Минска и Москвы. По его словам, никто не собирается сворачивать сотрудничество в военной области из-за разногласий в других сферах.

Проблемы в нефтегазовой сфере и продовольственные вопросы не повлияют на военное сотрудничество России и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на белорусского президента Александра Лукашенко.

"Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы - Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли", - сказал он во время рассмотрения доклада по организации совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017".

По его словам, совместные маневры являются демонстрацией постоянства "в обеспечении безопасности двух братских народов". Лукашенко подчеркнул, что международная обстановка обязывает наши страны непрерывно повышать мастерство региональной группировки войск для защиты западных рубежей.

"Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь", - подчеркнул белорусский лидер.

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