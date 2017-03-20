Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Украина. Руины будущего"
Теги: Политика репортаж украина экономика
О том, как относятся к украинским трудовым мигрантами в Польше, и что происходит в настоящее время на самой Украине, охваченной протестами и экономическим кризисом – в специальном репортаже Петра Вершинина "Украина. Руины будущего" - смотрите сегодня в 22:30 на канале "ТВ Центр".
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