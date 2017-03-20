Около 400 российских туристов вернутся из Доминиканы резервным бортом

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Пассажиры задержанного более чем на сутки рейса авиакомпании Nordwind вылетят из Доминиканской Республики в Москву в понедельник днем. Около 400 российских туристов заберет резервный борт. Ранее самолет не смог вылететь из Доминиканы по техническим причинам.

Около 400 российских туристов, которые ждут вылета из Доминиканы с 18 марта, вернутся в Москву резервным бортом, передает ТАСС сообщение Ассоциации туроператоров России.

"В Доминикану направлен резервный борт. Предполагаемое время вылета - понедельник, 8 утра по местному времени (15 часов по Москве)", - заявили в АТОР со ссылкой гендиректора туркомпании "Пегас туристик" Анну Подгорную.

Ранее в субботу из Пунта-Каны в Москву борт с туристами не смог вылететь из-за технической неполадки.

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