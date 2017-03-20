В "Шереметьево" грузчик попался на воровстве телефонов из посылок

Теги: аэропорт телефон Происшествие кража

Служба безопасности "Почты России" задержала грузчика в аэропорту "Шереметьево", который в процессе работы, зная о постоянном видеонаблюдении, воровал из почтовых мешков мобильные телефоны.

В аэропорту "Шереметьево" сотрудники службы безопасности ФГУП «Почты России» задержали грузчика, который в процессе работы умудрялся незаметно красть смартфоны. Об этом сообщает агентство "Москва".

Злоумышленник, зная о постоянном видеоконтроле в аэропорту, в процессе работы незаметно вытаскивал китайские телефоны из почтовых посылок. Сотрудники службы безопасности "Почты России" внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и установили факт хищения. Грузчика осмотрели в присутствии полиции и понятых и изъяли краденые телефоны из карманов одежды и шкафчика в раздевалке.

Материалы видеозаписи переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Читайте также:

В "Шереметьево" при попытке незаконно ввезти антиквариат задержана женщина

В аэропорту "Домодедово" задержана крупная партия спермы быков