В "Шереметьево" грузчик попался на воровстве телефонов из посылок
Теги: аэропорт телефон Происшествие кража
Служба безопасности "Почты России" задержала грузчика в аэропорту "Шереметьево", который в процессе работы, зная о постоянном видеонаблюдении, воровал из почтовых мешков мобильные телефоны.
В аэропорту "Шереметьево" сотрудники службы безопасности ФГУП «Почты России» задержали грузчика, который в процессе работы умудрялся незаметно красть смартфоны. Об этом сообщает агентство "Москва".
Злоумышленник, зная о постоянном видеоконтроле в аэропорту, в процессе работы незаметно вытаскивал китайские телефоны из почтовых посылок. Сотрудники службы безопасности "Почты России" внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и установили факт хищения. Грузчика осмотрели в присутствии полиции и понятых и изъяли краденые телефоны из карманов одежды и шкафчика в раздевалке.
Материалы видеозаписи переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
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