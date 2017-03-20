Путин выступит на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге

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Президент России Владимир Путин выступит на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, это ясно свидетельствует об особом внимании главы государства к парламентскому форуму.

Президент России Владимир Путин выступит на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал согласие выступить на церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Это ясное свидетельство особого внимания главы нашего государства к парламентскому форуму в Петербурге", - сказала она.

137-я ассамблея Межпарламетского союза состоится в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года.