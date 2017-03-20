Россия вошла в топ-50 самых счастливых стран

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Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран, опередив Японию, Китай и Литву. Об этом говорится в докладе World Happiness Report, подготовленном по заказу ООН. Страной с самым счастливым населением, по мнению аналитиков, является Норвегия.

Россия вошла в топ-50 и заняла 49-е место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран из доклада World Happiness Report. Документ подготовлен по заказу ООН.

Лидером рейтинга стала Норвегия. В первую десятку вошли Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Места рядом с Россией в рейтинге заняли Италия, Узбекистан, Польша, Белиз, Япония и Литва. В 2016 году Россия занимала 56-ю строчку.

При составлении рейтинга учитывался уровень ВВП и соцподдержки граждан, продолжительность здоровой жизни, щедрость в благотворительности, свобода и доверие жителей, а также наличие коррупции.

Ранее Россия заняла 27 место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

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