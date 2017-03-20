Украинский Минфин прогнозирует замедление роста ВВП из-за блокады Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Министерство финансов страны прогнозирует замедление роста ВВП в связи с блокадой Донбасса. При этом, по его словам, расходы на оборону в настоящее время превышают 5% валового внутреннего продукта и, не исключено, что возрастут в будущем.

Министерство финансов Украины прогнозирует снижение роста ВВП из-за блокады Донбасса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинского президента Петра Порошенко.

"Я не хочу выглядеть недостаточно оптимистичным, но Минфин прогнозирует не только бюджетные потери, но и замедление роста ВВП из-за разрыва технологических цепочек промышленности вследствие существующей блокады", - сказал он.

Как сообщил "Интерфакс", Порошенко, при этом, не исключил роста расходов на оборону. Главной угрозой для страны он в очередной раз назвал Россию. Украинский президент отметил, что в 2014 году расходы на оборону составляли 1% ВВП, а в 2016 году - уже 3,2% ВВП.

"Не исключено, что эту часть придется увеличить еще. Если же учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, то они уже сейчас превышают 5% валового внутреннего продукта", - подчеркнул Порошенко.

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