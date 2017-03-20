Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков

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Вино больше не является алкогольным напитком в Молдавии. Согласно поправкам в законодательстве, теперь вино - это "продукт питания". Такое решение власти приняли для того, чтобы поддержать местных виноделов, оказавшихся на грани банкротства.

Вино исключили из списка алкогольных напитков в Молдавии. Такое решение принял парламент страны, передает ТАСС.

Теперь вино считается "продуктом питания", произведенным путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла. Согласно поправкам, на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время.

Изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия. Кроме этого, власти уверены, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.

В Молдавии действует запрет на рекламу алкоголя на телевидении и радио. Кроме этого, с 2013 года молдавские производители потеряли возможность экспортировать вино в Россию после того, как Роспотребнадзор нашел в нескольких партиях молдавского вина алкоголя опасное вещество дибутилфталат.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон привез своему коллеге Владимиру Путину несколько бутылок вина. Об этом стало известно после встречи глав двух государств в Москве.

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