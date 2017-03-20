13:16, 20 марта 2017

Петух размером с 6-летнего ребенка впечатлил соцсети

Теги:  В мире  интернет  птицы

Пользователи интернета испугались огромного петуха породы "Брама", рост которого достигает до 120 сантиметров.

В интернете набирает популярность видео, на котором огромный петух вылезает из курятника.

Выложивший видео пользователь в своем Twitter  обращается к подписчикам: " Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?" В итоге его запись набрала более 28 тысяч ретвитов и 39 тысяч "лайков".

Многие подписчики написали, что этот петух – самое страшное, что они видели в жизни.

"Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу этого большого петуха. Я не могу дышать. Это единственное, о чем я теперь думаю", - сообщают они.

Под твитом в комментариях нашелся ответ на загадочный рост петуха. Оказывается, это петух породы "Брама", чей рост может достигать до 120 сантиметров.

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