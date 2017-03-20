Синоптики сообщили о досрочном таянии снега в Москве

Теги: метеоролог снег москва прогноз Погода

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в минувшие выходные в Москве растаял снег, что обычно происходит на две недели позже. Синоптики отметили, что в столице сохраняется аномально теплая погода. К среде и четвергу в погодном центре обещают экстремальное потепление.

Снег растаял в столице на две недели раньше срока. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"В Москве устойчивый снежный покров уже разрушился. 19 марта на главной метеостанции города, ВДНХ, растаял последний снег. Обычно это происходит на две недели позже", - говорится в сообщении.

Синоптики отметили аномально теплую погоду в Москве. По их данным, во вторник в столице ожидается температура 5-7 градусов тепла, вместо обычных для этого времени года 1,5 градуса. В среду и четверг синоптики обещают "экстремальное" потепление.

"После полудня плюс 10-12 градусов. Правда, в пятницу дождевых облаков опять станет больше, и воздух начнет понемногу остывать", - отметили в центре погоды.

Читайте также:

В понедельник москвичей ждет дождливая погода

В штате Колорадо из-за лесного пожара массово эвакуируют людей

В результате наводнения в Перу погибли 75 человек