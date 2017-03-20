Песков прокомментировал идею создания национальных автономий в Сирии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что урегулирование в Сирии невозможно без создания национальных автономий. Песков напомнил, что внешняя политика России определяется президентом и реализуется МИД.

Говорить о конкретных параметрах урегулирования в Сирии пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Единого мнения пока на переговорах пока нет, этот процесс продвигается достаточно сложно. И в этой ситуации я не думаю, что можно отдельно говорить о каких-то параметрах", - передает его слова ТАСС.

По словам Пескова, многие схемы политического урегулирования уже сформированы и находятся на повестке дня. Пресс-секретарь президента прокомментировал также слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего, что российская сторона не видит урегулирования в Сирии без создания национальных автономий.

"Внешняя политика России определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел России", - напомнил Песков.

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