Песков прокомментировал идею создания национальных автономий в Сирии
Теги: Политика сирия госдума президент песков россия
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что урегулирование в Сирии невозможно без создания национальных автономий. Песков напомнил, что внешняя политика России определяется президентом и реализуется МИД.
Говорить о конкретных параметрах урегулирования в Сирии пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Единого мнения пока на переговорах пока нет, этот процесс продвигается достаточно сложно. И в этой ситуации я не думаю, что можно отдельно говорить о каких-то параметрах", - передает его слова ТАСС.
По словам Пескова, многие схемы политического урегулирования уже сформированы и находятся на повестке дня. Пресс-секретарь президента прокомментировал также слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего, что российская сторона не видит урегулирования в Сирии без создания национальных автономий.
"Внешняя политика России определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел России", - напомнил Песков.
Читайте также:
Боевики покидают сирийский Хомс после месяца напряженных переговоров
Пентагон опроверг удар авиации США по мечети в Сирии
Новости по теме Сирийский конфликт
-
20 марта 2017
В Дамаске боевики снова обстреляли российское посольство
-
20 марта 2017
Боевики покидают сирийский Хомс после месяца напряженных переговоров
-
20 марта 2017
В МИД России подтвердили вызов посла Израиля в связи с авиаударом в Сирии
-
18 марта 2017
Российские саперы за день обезвредили 120 бомб в Пальмире