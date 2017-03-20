Путин провел рабочую встречу с главой Минприроды

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Президент России Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с главой Минприроды Сергеем Донским.

Как сообщил "ТВ Центр", глава ведомства доложил президенту, что объём инвестиций в сферу геологоразведки стабилизировался. В этом году он составляет порядка 28 миллиардов. Кроме того, в целях повышения эффективности и рациональности природопользования, четко определены обязательства исполнителей проектов. Также увеличены сроки геологоизучения на труднодоступных территориях.

"Что, по вашему мнению, подлежит дополнительному закреплению в нормативно-правовой базе?" – уточнил президент.

"Нам необходимо на сегодняшний день акцент сделать на меры экономического стимулирования именно в сфере геологоразведки, чтобы был точечно направленный инструментарий на новые территории, там, где мы планируем развивать геологоразведку, новые открытия делать. Это первое. Плюс ко всему, конечно, стимулирование недропользователей к выполнению тех правил, обязательств, которые в лицензиях прописаны. Мы считаем, что сейчас это одна из ключевых задач, чтобы выданные лицензии давали эффект", - ответил Донской.