Встреча Путина и Абэ в Москве запланирована на апрель

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Встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Москве намечена на апрель. Об этом сообщили на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров министров обороны и иностранных дел. Следующие переговоры в формате "2+2" также состоятся в России.

В ходе встречи в формате "2+2" Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудили со своими японскими коллегами важнейшие вопросы двусторонних отношений, сообщил "ТВ Центр". Стороны договорились о борьбе с терроризмом, обменялись предложениями о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова заключить с Японией соглашение о предотвращении военных инцидентов. Вместе с тем, в Токио выразили озабоченность в связи с появлением на островах российских ракетных комплексов. Москву же беспокоят планы по развёртыванию в Японии американской системы ПРО.

"Мы обратили внимание на серьёзные риски, которыми чревато развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной противоракетной обороны Соединённых Штатов. Если речь идёт о противодействии угрозам, исходящим из Корейской Народно-Демократической Республики, то создание подобной системы ПРО, равно как и накачивание вооружений в этом регионе, является ответом совсем не пропорциональным", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.