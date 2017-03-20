Победитель научного форума "Шаг в будущее" выступит на вручении Нобеля

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Сотни юных исследователей собрались в понедельник в Москве. В университете имени Баумана проходит Всероссийский форум научной молодёжи "Шаг в будущее".

Мероприятие посвящено 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, отметил "ТВ Центр".

Призёры региональных олимпиад представили свои инновационные проекты в области инженерных, гуманитарных и естественных наук. Победитель выступит с докладом на церемонии вручения Нобелевских премий в декабре. Участие в форуме "Шаг в будущее" принимают также ребята из Китая, Южной Кореи, Мексики и Латвии.