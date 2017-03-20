Медведев посетит космодром "Восточный" во второй половине года

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев намерен посетить космодром "Восточный" во второй половине года. Об этом он сообщил в ходе телемоста с космодромом.

Дмитрий Медведев обсудил на совещании правительства реализацию государственной программы строительства новых школ, сообщил "ТВ Центр". По ней в этом году планируется создать около 170 тысяч учебных мест. Премьер заслушал доклад Дмитрия Рогозина, который находится с рабочей поездкой на космодроме "Восточный". Для этого был организован специальный телемост. Говорили о строительстве жилья и социальной инфраструктуры возле пусковой площадки.

"Место это дальнее. Ну скажем не сахарное для жизни. Мы все там бывали. И нужно, чтобы там была современная инфраструктура жилья. Действительно очень важно, что вместе с основными пусковыми модулями, вместе с научной составляющей, вводится в эксплуатацию и нормальная социальная инфраструктура. Прошу это тоже держать на контроле, когда приедем обязательно все посмотрим", - сказал премьер.