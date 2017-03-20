Собянин встретился с бизнес-сообществом Москвы

Теги: Москва собянин бизнес мэр

В столичном технопарке "Москва" представили новый портал для малого и среднего предпринимательства "Бизнес-навигатор". С его помощью в режиме онлайн можно подобрать помещение, узнать о мерах поддержки, разместить информацию о своей продукции или узнать о закупках крупных компаний. И это далеко не все. Одним из первых новинку оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Универсальный помощник и многофункциональный консультант. Ответит на вопросы любой сложности, просчитает прибыль и убытки, при необходимости найдет арендатора или партнера. Портал "Бизнес-навигатор" - важный инструментарий для тех, кто имеет свой бизнес. Или только собирается его открыть. Онлайн-сервис презентовали в понедельник в Москве, передает "ТВ Центр".

Предприниматели - главные драйверы развития экономики Москвы. Налоговые поступления от небольших и средних фирм уже опередили компании, работающие в сфере нефтегазового сектора. Потому такой инструментарий - хорошее подспорье.

Портал - квинтэссенция всех знаний, необходимых бизнесмену. В мегаполисе, где рост числа зарегистрированных предпринимателей фиксируется каждый год, такой информационный ресурс - важный помощник.

"Почти 30% всех работающих в Москве заняты в малом и среднем бизнесе. И с каждым годом вклад в экономику Москвы возрастает. Мы видим, как каждый год растет количество реально действующих предприятий, объем налогов в бюджетную систему города Москвы, несмотря на все сложности, растет. И растет в такой серьезной динамике. Бизнес-навигатор позволит любому человеку, который никогда раньше не занимался бизнесом, найти свою нишу. Найти свою площадку, просчитать экономику своего предприятия. И начать свой бизнес на свой страх и риск. Но уже с точным или почти точным пониманием, что из этого может получиться", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если хотите открыть газетный киоск - программа предложит район Москвы, где это выгоднее сделать. Сформирует бизнес-модель, разложит ее на этапы, просчитает затраты на аренду и зарплату персоналу, обозначит прибыль. Если бизнес-план подходит, можно скачать. Несмотря на немалый объем актуальной информации, программа свое развитие не закончила. В перспективе - на портале смоделируют 700 ситуаций, с которыми бизнесмены встречаются регулярно.

Систему можно персонализировать. Например, начинающий предприниматель может просчитать прибыль при фиксированном стартовом капитале.

Чтобы получить доступ к порталу, достаточно зарегистрироваться. Юридические лица в программе могут формировать до 20 бизнес-планов в сутки, физические - всего 20 проектов. Предприниматели с интересом смотрят на то, как работает портал. Задают вопросы. И удивляются.

На месте - юридическая и финансовая консультация, советы по налогообложению, льготам и привилегиям. Здесь же представители крупнейших российских банков. Тренинги и семинары проводятся регулярно в разных районах Москвы.

"Проводятся бесплатные семинары для представителей малого бизнеса. Вот это действительно очень полезная вещь. Был уже на пяти мероприятиях", - сообщил один из предпринимателей.

Вся эта работа - в помощь начинающему предпринимателю. Теперь еще будет портал. Число пользователей портала "Бизнес-навигатор" с каждым днем обновляет максимумы.

Анастасия Мартынова, Артем Рассказихин, "ТВ Центр", Москва.

Читайте также:

Собянину представили городской интернет-портал "Бизнес-навигатор"

Собянин: Москва закупила трамваи нового поколения

Москва готова развивать экономические отношения с Баварией