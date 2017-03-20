Спасатели провели учения по ликвидации разлива нефти на Москве-реке

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Потушить пожар, спасти утопающих и собрать разлившиеся нефтепродукты. Все это по плечу экипажу корабля "Полковник Чернышев". Уже пять лет он несет службу в акватории Москвы-реки. Чтобы в случае ЧП все действия были слаженными, спасатели периодически проводят тренировки.

Этот пожар на берегу Москвы реки - учебный. Огонь не опасен, ведь его специально разожгли, чтобы сразу потушить. В Нагатинской пойме - комплексные учения столичного пожарно-спасательного центра. К месту предполагаемого происшествия швартуется флагман московских спасателей, многоцелевой корабль "Полковник Чернышев". Его сдвоенный пожарный лафет способен выпускать до 20 тонн воды в минуту. Такой напор ликвидирует учебное возгорание менее чем за минуту. В Москве это спасательное судно несет дежурство круглогодично, передает "ТВ Центр".

"У нас сезон работы не прекращается. У нас корабль ледового класса. У нас просто идет ограничение по акватории Москвы-реки. По реагированию. То есть у нас корабль, получается так, что даже в зимний период он не выводится из боевого расчета. При толщине до десяти сантиметров он может идти безболезненно, но с ограничением в скорости. Потому что он своим корпусом этот лед просто давит", - заявил начальник отряда по тушению пожаров на водных объектах ГКУ ПСЦ Николай Мусатов.

Одна из поставленных задач - на глубине четырех метров найти и поднять на поверхность тело погибшего. Его роль выполняет безымянный манекен. Специально одетый в синий, не яркий комбинезон, он уходит на дно. Разыскать условного утопленника в такой мутной воде даже опытному водолазу удается не сразу.

"Москва-река. Все как обычно. Практически нулевая видимость, порядка 30 сантиметров. Рыхлый грунт, на котором очень легко поднять муть, и тогда видимость будет вообще равна нулю. Ничего нового", - рассказал водолаз Евгений Герасимович.

Операция выполнена успешно. Манекен на борту. При этом экипаж уже выполняет следующую задачу. Заградительные боны для сбора нефтепродуктов растягиваются на поверхности реки в считанные минуты. Случись техногенная авария, "Чернышев" окажется на месте, как только оперативный штаб даст команду начать спасательную операцию.

В целом, учения показали полную готовность столичного спасательного центра к так называемому высокому сезону. Ведь именно весной и летом в Москве увеличивается количество происшествий на воде и рядом с ней.

Андрей Сидоренко, Валерий Максимов, Александр Бологов, "ТВ Центр".