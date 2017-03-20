В Химках молодого человека задержали за выращивание и хранение конопли

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В подмосковных Химках полиция задержала молодого человека, подготовившего к продаже 3 килограмма марихуаны. В его квартире также были обнаружены выращенные им кусты конопли.

Три килограмма марихуаны подготовил к продаже житель подмосковных Химок, но реализовать не успел. Как сообщил "ТВ Центр", ему нанесли визит сотрудники полиции.

Часть товара молодой человек высушил и расфасовал по картонным коробкам, а "свежая зелень" ждала клиента в холодильнике. Но наркодилер не только бережно хранил "траву", он её ещё и выращивал. Полицейские, обойдя квартиру, обратили внимание на одиноко стоящий шкаф. Через него они и попали в потайную комнату. Там, в кадках, под специальным светом кустилась конопля. Кому мужчина сбывал зелье, выясняет следствие.