В Москве началась весенняя мойка памятников

Теги: Общество памятник москва

В Москве моют поэтов, космонавтов и даже военачальников! "Баню" уже принял Пушкин. Разумеется, речь идет о памятниках, которые им поставили благодарные потомки. С приходом весны город наводит чистоту и отчищает все монументы, которые за зиму изрядно "обросли" пылью и копотью.

Заглянуть в глаза Пушкину. На встречу с поэтом рабочие идут, вооружившись шлангом и щетками. Преданные поклонники наблюдают, как Александр Сергеевич принимает водные процедуры. Бронзового поэта с головы до ног обливают шампунем, чтобы избавиться от грязи и пыли. Они скопились в складках плаща и густых бакенбардах. Рабочие бережно умывают Александра Сергеевича, начищая бронзовое лицо до блеска, не забывая и спинку классику потереть. А бронзовая шевелюра поэта требует особого ухода, передает "ТВ Центр".

"При помывке используются щетки, но только мягкие. И раствор мягкий, и щетки мягкие, чтобы не повредить целостность памятника. Для того чтобы помыть памятник, на вышку требуются два человека. Один непосредственно поливает шлангом, а второй моет щеткой", - рассказала о процедуре начальник участка ГБУ "Автомобильные дороги" ЦАО Людмила Силади.

А чтобы на бронзовом сюртуке поэта не осталось ни единого пятнышка, за процессом следит контролер.

Помимо фигуры самого Александра Сергеевича моют пьедестал, на котором он стоит, и всю гранитную плиту перед ним. На такие водные процедуры уходит в среднем час в зависимости от степени загрязнения памятника. Слои пыли и копоти - далеко не все, что остается на бронзовых изваяниях. Иногда вместо цветов к ногам великих людей бросают остатки еды. А порой приходится оттирать с постамента и непристойные надписи. К счастью, на великого поэта еще ни у кого рука не поднималась. Зато нахождение рядом с ним вдохновило даже рабочих.

Контрастный душ с приходом весны принимает и молодой татарский поэт. Слои пыли под напором воды сходят с фигуры Габдуллы Тукая. Сидя на гранитном постаменте, теперь он блестит от чистоты. Но это только первый этап ухода. Теперь специалистам нужно "залатать" прорехи в костюме поэта.

"Производится тщательная промывка водой памятников, тщательная протирка, а когда наступают еще более теплые температуры, мы занимаемся такой легкой реставрацией, то есть прочистка и затирка межблочных швов на памятниках", - сообщили в ГБУ "Автомобильные дороги".

Поэты и музыканты, военачальники и покорители космоса. Водные процедуры ждут все памятники столицы. Владимир Маяковский, Юрий Долгорукий, Марина Цветаева и Николай Гоголь примут контрастный душ по графику. Вплоть до зимы водные процедуры для памятников будут проводиться каждый месяц. Ведь главные враги их чистоты быстро слетаются на свежевымытые изваяния.

Елена Сахно, Владислав Поддымский, Арсений Калашников, "ТВ Центр".