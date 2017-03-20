Выставка собак в Москве прошла вместе с акцией "Хочу домой"

На большой международной выставке собак в эти выходные можно было полюбоваться на представителей самых разных пород и выбрать себе щенка. Но не только среди отпрысков титулованных родителей. Волонтеры привезли на мероприятие животных из приютов. И именно в их числе мог оказаться самый лучший и преданный друг.

На вопрос, кого тут больше: питомцев или все-таки хозяев - ответить очень трудно. От представленных пород буквально рябит в глазах. И все самые красивые и самые талантливые для своих владельцев, передает "ТВ Центр".

Порода заморская и диковинная - акита-ину. Завезены из страны восходящего солнца, поэтому и имена у них сплошь японские. К примеру, исумигай-таширу. Восемь месяцев, а уже лучший щенок породы. Голову успех еще не вскружил, объясняют хозяева, для него это все игра. А рядом уже умудренный опытом сенсей Марик. Лучший в своем классе и это в два года! А многие узнают в нем Хатико.

А это тайский риджбек по кличке Черчилль. Имя оправдывает на 100% - вот и смотрит на всех свысока. Особенно на щенков - воспитывает. Хозяйка Юлия настолько влюбилась в эту породу, путешествуя по Таиланду, что даже думала привезти щенка с отдыха вместо сувениров. Но нашлись заводчики в родном Петербурге.

Личностей тут действительно много. Настолько, что сложно среди них не потеряться. Вот и стараются хозяева как могут. Тренируют модельной походке и устраивают своим любимцам настоящие салоны красоты с укладкой и прической. Есть возможность даже превратить свою собаку в звезду с обложки и устроить фотосессию.

Неудивительно, что после нескольких часов таких дефиле и съемок, некоторые псы падают буквально без сил. Но большинство как на батарейках, полны сил и энергии.

На выставке можно не только показать своего питомца во всей красе, но и выбрать себе будущего любимца. Как семья Павловых. Мечтают о собаке, но пока, к сожалению, завести ее возможностей нет. Вот и воспринимают поход на собачьи выставки как праздник.

Как раз для тех, кто мечтает о собаке в рамках этой выставки существует благотворительная акция "Хочу домой". Новое жилье ищут для тех, кто надоел своим хозяевам и оказался выброшенным на улицу. Среди них и вот эти стаффы. Только с виду грозные, на самом же деле - очень дружелюбны и к детям и к взрослым. Правда забрать щенка сразу с выставки не получится. Для этого придется пройти несколько проверок.

"Есть список строгих требований, которые необходимо соблюсти. Это возраст, какой-то опыт и все-таки материальный достаток, а также наличие свободного времени. Мы составляем договор, просим приезжать людей раз, два, три, десять - сколько потребуется", - рассказал волонтер приюта "Шереметьево" Евгения Корн.

Волонтеры не сомневаются - новый дом найдется. Самое главное - чуть-чуть помочь. Да и сами собаки явно заинтересованы. Среди такого количества чемпионов держатся уверенно и не теряются. Конкурировать за медали им пока рано, но вот за симпатию прохожих - в самый раз.

Александра Сергомасова, Дина Самохина, Сергей Ким. "ТВ Центр".