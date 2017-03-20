В Гане в результате падения дерева в водоем погибли 18 купающихся

Теги: В мире африка жертвы падение

В Гане 18 человек погибли в результате падения дерева в водоем у подножия водопада недалеко от города Кинтампо. Инцидент произошел в воскресенье, когда в популярном месте отдыха было множество посетителей, многие из которых - студенты. 20 человек доставлены в больницу.

В результате падения дерева в небольшой водоем у подножия водопада в Гане погибли 18 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье в популярном месте отдыха недалеко от города Кинтампо. В выходные там бывает много посетителей, в частности студентов.

По данным полиции, в результате инцидента 20 человек были госпитализированы.

Читайте также:

В штате Колорадо из-за лесного пожара массово эвакуируют людей

В результате наводнения в Перу погибли 75 человек