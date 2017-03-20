Медведев предложил помочь провести выборы в РАН

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Дмитрий Медведев предложил правовую помощь с организацией выборов президента РАН, опасаясь коллапса в академии в связи с ситуацией с выборами ее главы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Российской академии наук правовую помощь в организации выборов ее главы.

"Если потребуется помощь правовая в части, касающейся быстрейшей подготовки нормативных актов, внутренних документов академии, которые позволяют провести выборы быстрее, эту помощь надо оказать, тем более что, в конечном счете, Устав утверждается правительством РФ. Если нужно что-то сделать красиво и прозрачно, давайте поможем",- цитирует "Интерфакс" слова главы правительства.

"Решение о переносе выборов в Академию наук будет принято сегодня, 20 марта, в 15:00 на дневной сессии общего собрания академиков РАН", - передает агентство "Москва".

Выборы президента РАН должны были состояться с 20 по 24 марта. Сегодня претенденты на пост главы РАН - Владимир Фортов, Александр Макаров и Владислав Панченко – сняли свои кандидатуры с выборов. Действующий глава РАН Владимир Фортов, полномочия которого истекают 27 марта, предложил перенести выборы на осень.