В ООН назвали самые несчастные страны мира

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В ООН назвали самые несчастливые страны в мире. Среди них – Центральноафриканская республика, Танзания, Бурунди и Сирия.

Центральноафриканская республика, Бурунди, Танзания, Сирия и Руанда – самые несчастливые страны в мире. Такие данные приводятся в докладе World Happiness Report, подготовленном подразделением ООН.

По данным "Ридуса", в рейтинг самых счастливых стран вошли Норвегия, Исландия, Швейцария и Финляндия. США заняла 14-е место, а Россия – на 49-й позиции, что на семь пунктов больше, чем в прошлом году.

При составлении рейтинга учитывался уровень ВВП и соцподдержки граждан, продолжительность здоровой жизни, щедрость в благотворительности, свобода и доверие жителей, а также наличие коррупции.

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