В Кремле прокомментировали слова Трампа о "крепком орешке"

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По словам Дмитрия Пескова, в Кремле не проводили анализ характеристики "крепкий орешек", которую дал американский лидер Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента России отметил, что некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не проводили лингвистический анализ характеристики "крепкий орешек", которую дал глава США Дональд Трамп нашему лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

"Как и русский язык, английский язык достаточно богат. Конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка. В Кремле не занимаются лингвистическим анализом", - приводит слова Пескова "Русская планета".

Ранее Трамп в интервью телекомпании Fox News назвал Путина "крепким орешком". При этом, глава Белого дома подчеркнул, что не знает, каков его коллега "для России".

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