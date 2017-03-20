В Дамаске боевики снова обстреляли российское посольство

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Российское диппредставительство в Дамаске в очередной раз оказалось под обстрелом. Об этом рассказал посол России в Сирии Александр Кинщак. По его словам, в здании выбило стекла в окнах, никто не пострадал. 10 и 12 марта несколько мин взорвались в непосредственной близости от российского посольства.

В Дамаске боевики вновь обстреляли российское посольство. Об этом в понедельник сообщает "МИР 24" со ссылкой на российского дипломата Александра Кинщака.

"У нас есть дом, который мы временно не используем – недалеко от эпицентра вчерашних боестолкновений. Там, как мне сказали, взрывной волной выбило стекла в окнах. Но там сейчас никто не живет, кроме местного сторожа", - сообщил посол России в Сирии.

Посольство России в Дамаске в этом месяце уже дважды подвергалось обстрелам. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, несколько мин взорвались в непосредственной близости от российского диппредставительства 10 и 12 марта.