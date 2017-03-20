Собянин: переселение пятиэтажек должно устроить каждого жителя

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Жители столицы смогут выбрать, включить свой дом в программу реновации или отказаться от нее. Московские власти планируют сделать переселение из пятиэтажек максимально комфортным.

Власти Москвы учтут мнение москвичей при включении домов в программу реновации пятиэтажек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Два принципиальных подхода: первый это состояние дома, что разные есть дома, более менее, нормальные, есть совсем плохие, и второе - это самое принципиальное - это мнение самих людей, без того, чтобы их спросить, включить их дома в программу реновации или не включать, мы никуда двигаться не будем. Город будет руководствоваться в первую очередь желанием граждан и делать так, чтобы это переселение, все равно это тревожный момент для каждого жителя, чтобы оно максимально устраивало, чтобы оно проходило максимально комфортно. Мы делаем это не для себя, мы делаем это для людей по их просьбе", - сказал мэр.

Собянин отметил, что благодаря программе жители получат новые комфортные квартиры. "Жилую площадь мы даем метр на метр, а все вспомогательные помещения, нежилые, и кухня, и прихожая, и ванная, и так далее, они конечно будут больше по площади, потому что 4 квадратный метров кухню сейчас уже никто не строит. Но за это граждане не будут доплачивать", - пояснил мэр Москвы.

Ранее в Москве был создан штаб по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве во главе с мэром города Собяниным.

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