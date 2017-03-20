Охранники магазина "Дикси" избили покупателя в Москве

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В МВД проводят проверку по факту избиения покупателя в одном из столичных магазинов "Дикси". После инцидента два человека были доставлены в отделение полиции. По данным правоохранительных органов, между гражданином и двумя охранниками произошел конфликт.

Охранники столичного магазина "Дикси" в Новодевичьем проезде избили покупателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило сообщение о конфликте в одном из магазинов в Новодевичьем проезде. На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что между гражданином и охранниками произошел конфликт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента два человека были доставлены в отдел полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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