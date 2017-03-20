Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских депутатов
Теги: Украина санкции европа крым
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о решении ввести санкции в отношении четырех европейских депутатов, которые 19 марта приехали в Крым с трехдневным визитом. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Накануне на посещение парламентариями полуострова отреагировал секретарь СНБО Александр Турчинов.
Служба безопасности Украины решила ввести санкции против европейских депутатов, посетивших Крым, рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Выяснилось, что на территории Крыма незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им выезда в Украину сроком на пять лет", - написала представитель ведомства.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал от Службы безопасности страны проанализировать информацию о приезде в Крым политиков из стран Европы и других континентов.
Делегация прибыла в Крым в воскресенье, 19 марта. В ее составе депутаты Европарламента, политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. На полуострове они пробудут до 21 марта и примут участие в международной конференции "100-летие революции в России и современный социализм".
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