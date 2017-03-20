Москвичка узнала в соцсети, что сын собирался ее убить

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СКР проводит проверку по факту заявления женщины после того, как она узнала о намерениях сына ее убить. Отмечается, что москвичка прочитала переписку 13-летнего ребенка в социальных сетях, где неизвестные люди принуждали его к совершению убийства. В настоящее время следователи опрашивают родственников и друзей мальчика, а также устанавливают лица, которые причастны к этой ситуации.

Следователи проводят проверку по факту принуждения 13-летнего ребенка к совершению убийства собственной матери в социальных сетях. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В воскресенье женщина, находясь в своей квартире, расположенной в центре Москвы, прочитала переписку своего 13-летнего сына в социальных сетях, где неизвестные ей люди принуждали ребенка к совершению в отношении нее противоправных действий. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - сказала Иванова.

В настоящее время следователи опрашивают родственников и друзей мальчика, а также устанавливают лица, которые вступили в переписку с ребенком и принуждали его к совершению убийства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что 36-летняя москвичка обратилась с заявлением в полицию после того, как открыла страницу сына-семиклассника в соцсети "ВКонтакте" и увидела перечисление различных заданий от группы смерти, одним из которых являлось "порезать свою мать".

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