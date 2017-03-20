Башар Асад три часа беседовал с представителями Госдумы и ПАСЕ
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В Дамаске завершилась встреча президента Сирии Башара Асада с депутатами Государственной Думы России и членами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Переговоры продолжались около трех часов. Подробности встречи пока неизвестны.
В Дамаске завершилась встреча президента Сирии Башара Асада с делегацией Госдумы России и членов ПАСЕ. Об этом сообщил "Интерфакс".
Встреча длилась около трех часов. Подробности переговоров пока неизвестны. Асад после встречи ответил на вопросы российских журналистов.
Делегацию Госдумы возглавил вице-спикер нижней палаты Владимир Васильев. Представители ПАСЕ прибыли в Сирию во главе с председателем Педро Аграмунтом.
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