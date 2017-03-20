В Великобритании назвали окончательную дату запуска Brexit

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Великобритания начнет процесс выхода из Евросоюза 29 марта. Ожидается, что Соединенное королевство покинет ЕС в марте 2019 года.

Великобритания начнет процесс Brexit 29 марта. Ожидается, что старт процедуры даст премьер-министр Тереза Мэй в Палате общин во время традиционной сессии ответов на вопросы депутатов. Об этом сообщает Reuters.

В Брюсселе в курсе намерений Великобритании. "Мы готовы начать переговоры. Мы ждем письма, сейчас мы знаем, что оно придет 29 марта", - цитирует ТАСС слова официального представитель Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

Согласно официальному расписанию, выход Великобритании из ЕС произойдет в марте 2019 года, передает BBC.

Ранее королева Елизавета II одобрила билль о запуске процедуры выхода из состава Евросоюза. Документ был принят без особых поправок, поэтому кабинету министров не пришлось получать одобрение парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

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