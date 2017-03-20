Журнал Forbes назвал самого богатого россиянина

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Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон второй раз подряд возглавил рейтинг самых состоятельных россиян. За год его состояние, подсчитал Forbes, увеличилось с 14,4 до 18,4 миллиардов долларов. Второе и третье место в списке разделили Алексей Мордашов и Владимир Лисин.

Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка" и "Сибура", назван самым состоятельным россиянином. По оценке журнала Forbes, который составляет ежегодный рейтинг мировых миллиардеров, состояние Михельсона – 18,4 миллиарда долларов (за год оно увеличилось на четыре миллиарда долларов – прим. ред.). В глобальном списке бизнесмен занял 46-е место.

На втором месте среди богатейших россиян - председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Тройку замыкает совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в 16,1 миллиарда долларов.

В десятку вошли: Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг.

В прошлом году Фридман и Усманов занимали второе и третье места соответственно. Всего в рейтинг вошли 96 россиян. Это на 12 больше, чем годом ранее.

В первую тройку глобального списка миллиардеров впервые вошел основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Лидером мирового рейтинга миллиардеров Forbes вновь стал Билл Гейтс, на втором месте - глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

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