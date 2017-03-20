Москва улучшила позиции в экологическом рейтинге российских регионов

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Москва заняла пятое место в экологическом рейтинге регионов России "Зелёный патруль". В минувшем году столица размещалась на 14-й позиции.

Столица вошла в ТОП-5 в экологическом рейтинге российских регионов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По данным рейтинга, улучшению экологического состояния способствовали транспортные решения последних лет: платная парковка, закупка экологичных автобусов, троллейбусов и трамваев, создание пешеходных пространств и велодорожек по программе "Моя улица", регулирование движения грузовиков и другие инициативы.

"В 2017 году мы продолжим закупать современный и экологичный транспорт, совершенствовать маршрутную сеть, отдавая предпочтение передвижению по городу общественного транспорта, а также поддерживать развитие системы каршеринга и другого альтернативного транспорта — велосипедов и электромобилей", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, строительство жилого фонда, рост населения и увеличение числа автомобилей требуют от правительства Москвы новых решений для улучшения состояния городской экологии и повышения качества жизни горожан.

Как сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, с 1 января 2017 года грузовики с двигателями ниже класса "Евро-3" не могут въезжать на Третье транспортное кольцо, а грузовики с двигателем ниже класса "Евро-2" — на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. "Порядка 30 процентов выхлопных газов, загрязняющих воздух в районе автомобильных трасс, выбрасывают грузовики. Ограничения должны стимулировать транспортные компании обновить автопарк. Мы ожидаем, что ограничение на въезд грузового транспорта в центральную часть города снизит загазованность воздуха на два-три процента, а это существенно для такого мегаполиса, как Москва. Думаю, в конце 2017 года мы уже сможем оценить эффективность этой меры", - добавил он.

Общественный транспорт — один самых экологичных участников движения на столичных дорогах. С 2013 года автобусы, закупаемые в Москве, соответствуют экологическому классу двигателя "Евро-5". Автобусный парк перевозчика ГУП "Мосгортранс" обновлён на 95 процентов. В 2016 году благодаря реформе наземного городского пассажирского транспорта на маршруты вышло две тысячи новых экологичных транспортных средств. Средний возраст автобусов коммерческих перевозчиков составляет один год, а Мосгортранса — 4,9 года.

В ближайшие три года в Москву будут поставлять по 100 трамваев ежегодно. Трёхсекционные вагоны нового поколения будут перевозить на 30 процентов больше пассажиров, чем трамвай обычной конструкции. Кроме того, в столице проходит испытания новый электробус российского производства.