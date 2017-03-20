Пассажирский самолет разбился в аэропорту в Южном Судане

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В Южном Судане разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, все 44 человека, которые находились на борту судна, погибли. В настоящее время устанавливается все детали произошедшего.

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане в аэропорту Вау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Airlive.

По предварительным данным, на борту судна находились 44 человека. Все они погибли. В настоящее время уточняются все подробности данного происшествия.