В Нью-Йорке умер Дэвид Рокфеллер

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Дэвид Рокфеллер скончался в понедельник утром в своем доме в Нью-Йорке. Ему был 101 год. Факт смерти американского миллиардера подтвердил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров.

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Times.

Он скончался в понедельник утром в своем доме в Покантико-Хиллз. Факт смерти миллиардера подтвердил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров Фрейзер Зейтель.

Дэвид являлся банкиром, государственным деятелем и глобалистом. Кроме того, он был главой дома семьи Рокфеллеров и первым представителем династии, которому удалось дожить до столетия. Более десяти лет он контролировал банк Chase Manhattan и обладал огромным влиянием во всем мире.