Порошенко: Киев потерял влияние на Донбасс из-за блокады
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Президент Украины Петр Порошенко признал, что из-за блокады Донбасса Украина полностью утратила свое влияние на этой территории. Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета регионального развития. Порошенко подчеркнул, что своими действиями украинские радикалы нанесли удар по энергетике, металлургии и бюджету страны и объявил их едва ли не агентами Кремля.
Комментируя отсрочку очередного транша МВФ Киеву, Петр Порошенко, конечно, хотел как лучше. Но получилось даже не как всегда. Хуже и представить сложно. Тот самый случай, когда молчание - золото, но президент решил говорить. Решение фонда, по его словам, удар под дых экономике Украины. Но виноват в этом, оказывается, не глава государства, официально объявивший тотальную торговую блокаду Донбасса, а радикалы, устроившие то же самое, но не официально и в гораздо меньших масштабах, передает "ТВ Центр".
"Организаторы блокады обманывали общество, поскольку это была не блокада - какая блокада, когда там дыра в границе в сотни километров? На самом деле, это спецоперация, направленная на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы Донбасса в Российскую Федерацию? В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету. И наше решение - временно приостановить транспортное сообщение с оккупированной территорией - вынужденное. Мы просто хотим остановить хаос, устроенный радикалами", - заявил Порошенко.
Отчаянная просьба о помощи, обращённая к МВФ. Мол, "я ни при чем, дайте денег". По сути, Порошенко в прямом эфире признает: ситуацию в стране контролирует не он, а группка радикалов, финансируемая несколькими олигархами. Стоит ей потребовать что-нибудь громко и с оружием в руках, и вот уже президент, который "вчера" критиковал мятежников и подсчитывал многомиллиардные убытки для бюджета, "сегодня" идет на поводу. Причем делает это, как говорят в украинских кулуарах, без согласования с куратором, послом США в Киеве Мэри Йованович. Непростительная вольность.
Сделать то, что гаранту Конституции в общем-то положено по основному закону, а именно навести порядок и в критической ситуации ответить на силу силой, Порошенко не может. Редуты строят ведь сплошь "герои АТО" и "рыцари майдана". Их нельзя просто так разогнать. Потому как тот, кто первым откроет стрельбу, будет признан предателем и агентом Путина. Для Петра Алексеевича - это моментальная политическая смерть. А может быть, и не только политическая.
Такой же тупик и в ситуации с филиалами российских банков. Националисты требуют: закрыть их все до единого. Порошенко вновь делает реверанс - поручает Нацбанку разработать санкции против финансовых учреждений, в которых сосредоточено полтора миллиарда долларов, и это деньги отнюдь не россиян, а украинцев. Логика президента понятна: если с чем-то незаконным нельзя бороться, это нужно узаконить и возглавить. Тем самым хотя бы ненадолго удержать власть. И не важно, что подобные решения окончательно добивают экономику страны.
Решение МВФ об отсрочке транша - черная метка Украине и лично Порошенко. Плюс, недвусмысленный сигнал США, Евросоюзу и Всемирному Банку: пока Киев не разберется со своими внутренними проблемами, он - нежелательный партнер. И это, похоже, теперь - принципиальная позиция. Кроме того, многие эксперты считают, что Запад просто нашел наконец удобный повод не платить Украине. Раньше ведь экономические рычаги использовали для того, чтобы заставить руководство страны действовать в интересах США и Европы. Сейчас Киев и без того стоит на нужных рельсах, свернуть с которых очень сложно. Вот и нет больше смысла в серьезной финансовой подпитке. Так что для Незалежной весьма вероятен сценарий, при котором рассчитываться за неосторожно набранные многомиллиардные долги придется самостоятельно. Или, как здесь говорят, "самостийно".
Ольга Оксенич, "ТВ Центр".
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