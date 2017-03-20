СБУ запретит въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой

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Глава СБУ заявил, что документ о запрете на въезд в страну российской участницы "Евровидения" уже подготовлен. Ранее советник министра внутренних дел Украины отмечал, что Юлии Самойловой могут разрешить участвовать в конкурсе, однако она должна ответить по закону за посещение Крыма.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что решение о запрете на въезд в страну российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой уже подготовлено. Об этом сообщает "Интерфакс". "Документ о запрете въезда подготовлен", - сказал Грицак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил, что Юлию Самойлову могут пустить в страну для участия в конкурсе "Евровидение", однако она ответит по закону за посещение Крыма. По его словам, таким образом, Киев покажет, что не собирается оставлять безнаказанными факты нарушения границ.

Самойлова представит Россию на "Евровидении-2017" с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле. Она принимала участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи.

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