ФБР подтвердило проведения расследования о связях Трампа с Россией

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Американская разведка не располагает данными о том, что предполагаемое вмешательство России могло повлиять на исход выборов президента США. Об этом главы ФБР и АНБ сообщили на слушаниях в Конгрессе.

Отвечая на вопросы конгрессменов, директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что его ведомство проверяет, координировались ли представители штаба Трампа с Россией. Сколько продлится расследование, глава ФБР не знает. При этом он отметил, что само следствие засекречено, но ввиду "особых обстоятельств" ФБР оглашает эту информацию по запросу Конгресса, передает "ТВ Центр".

Обвинения в кибератаках со стороны Москвы стали поводом для введения 29 декабря новых санкций в отношении ряда российских ведомств. А также для высылки из США 35 российских дипломатов. Кроме того, из данных, опубликованных недавно порталом WikiLeaks, следует, что ЦРУ может совершать кибератаки от лица любых других стран или групп хакеров.

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