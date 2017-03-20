Минобороны опровергло создание новой военной базы в Сирии

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Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ о создании новой военной базы на северо-западе Сирии. Никаких подобных планов у нашего ведомства нет. В Минобороны также добавили, что в провинции Алеппо размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон, осуществляющее круглосуточный мониторинг режима прекращения огня.

В Минобороны России опровергли сообщения о создании новой военной базы на северо-западе Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что в провинции Алеппо около населенного пункта Африн размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон, которое осуществляет круглосуточный мониторинг режима прекращения огня.

Ранее в понедельник некоторые западные СМИ сообщали, что Россия якобы хочет создать новую военную базу на северо-западе Сирии.

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