Поезд насмерть сбил человека на востоке Москвы

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В районе железнодорожной станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД поезд насмерть сбил человека. Отмечается, что мужчина пытался попасть на платформу в обход турникетов. По данному факту следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в районе железнодорожной станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

"В понедельник днем в районе станции "Электрозаводская" пассажирским поездом был травмирован неизвестный мужчина, который пытался попасть на платформу в обход турникетов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту случившегося, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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