Трамп: ФБР и АНБ подтвердили, что Россия не повлияла на выборы в США

Теги: В мире сша хакер разведка трамп

В Конгрессе в понедельник прошли открытые слушания, на которых рассматривалось возможное вмешательство России в президентскую кампанию в США. В качестве свидетелей были приглашены главы ФБР и АНБ. Дональд Трамп в своем Twitter написал, что американские спецслужбы подтвердили непричастность Москвы к выборам.

От этих слушаний в комитете по разведке ждали если и не сенсаций, то хотя бы каких деталей расследования. Конгрессмены во вступительных речах ведь наперебой твердили, что русские по приказу Путина наверняка что-то там подтасовали, чтобы Трамп победил. Отсутствие фактов американских политиков давно не смущает, передает "ТВ Центр". Они просто в этом слепо уверены вот и все.

"Мы никогда не узнаем, повлияло ли российское вмешательство на исход настолько непредсказуемых выборов. Это невозможно узнать, когда совсем небольшие изменения в президентской компании могли привести к тому или иному результату. Но я уверен, что вмешательство все-таки было. И наши спецслужбы уверены, что сделав это однажды, Россия повторит это снова", - заявил конгрессмен США Адам Шифф.

Доказательств - ноль. Ну, или они как бы есть, но эти данные настолько секретны, что их ни в коем случае нельзя раскрывать в публичной плоскости. К этому в итоге свелась вся суть беседы конгрессменов с директором ФБР Джеймсом Коми и главной АНБ Майклом Роджерсом. Они оба в итоге подтвердили, что их ведомства фактов вмешательства русских хакеров в подсчет голосов не зафиксировали.

Мощнейшая АНБ, прослушивающая весь мир, не засекла русских хакеров. Эти ответы, конечно, раздосадовали конгрессменов. Ведь еще накануне тому же Нунесу пришлось признать, что свидетельств сговора Трампа с Кремлем тоже не нашли. А теперь вот и разведка не подтвердила того, в чем противники президента США уверены, кажется, на подсознательном уровне. Глава ФБР, правда, поспешил всех успокоить: официальное расследование еще не закончено.

"ФБР официально расследует попытки российских хакеров вмешаться в президентскую компанию 2016 года. Это расследование включает в себя и изучение информации о контактах представителей Трампа с российскими чиновниками во время этой избирательной компании. Однако американское законодательство не позволяет мне раскрывать детали этого расследования, потому что оно еще не завершено", - сообщил Джеймс Коми.

Единственное, что в понедельник смог подтвердить директор ФБР Коми, так это то, что Россия, по его мнению, хотела навредить Клинтон и помочь Трампу. И это уже говорит о многом. Тогда сюда же стоит отнести и тот факт, что некоторые российские политики отмечали победу Трампа, как, например, Жириновский. Лидер ЛДПР вообще изначально был в ней уверен.

((СХ*** - ТИТР - Владимир Жириновский, лидер ЛДПР)) ((АС:3957267))((01:17)) Я определил, как специалист, что победит Трамп. Сейчас во всем мире определяют. Во Франции, я говорю, Марин Ле Пен, я бы хотел, скорее всего ей помешают. Это что ли вмешательство?

((СХ*** - ТИТР - Ирек Зиннуров, депутат Госдумы РФ)) ((АС:3957267))((01:51)) Мне что-то это напоминает доклад Маккларена, который, вот знаете, в своем докладе - вот русские могли бы сделать это, а в конечном итоге никаких доказательств нет.

"Сейчас продолжать распространять выдумки, что некие хакеры обеспечили избрание Трампа - это не уважать граждан Соединенных Штатов Америки, которые приняли решение, что им нужны перемены", - отметил главный научный сотрудник Института Социально-политических исследований РАН Сергей Бабурин.

Но поверить в это, видимо, крайне сложно. Проще искать во всем руку Кремля. Пусть даже эти поиски ни к чему и не приведут.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".