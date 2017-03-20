В России появилась детская жвачка с опасными призывами

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В прошлом году на 60 процентов выросло число самоубийств среди несовершеннолетних. Такую печальную статистику связывают с многочисленными "группами смерти", которые появляются в социальных сетях. А в начале месяца стало известно, что в нескольких регионах страны продаётся жевательная резинка с игрой "правда или действие". На вкладышах указаны задания с подозрительными призывами к "суициду". Например, "что надо сделать перед смертью" или "залезь на самую высокую точку города и сделай селфи".

Согласно правилам игры, участник должен сначала выбрать: либо дать правдивый ответ на вопрос, либо согласится выполнить какое-либо действие. Старая игра по старым правилам - это новый маркетинговый ход мирового лидера по производству жевательной резинки, передает "ТВ Центр".

Жители сразу нескольких российских регионов пожаловались. Производители жвачки в погоне за потребителем явно перегнули палку. Хоть и перестраховались. Отметили: игра для тех, кому за 19. Но жвачка - товар доступный для всех. В том числе детям.

"Легко представить себе человека, для которого так заданный вопрос может стать предметом для очень серьезных размышлений. Более того, для очень серьезных размышлений, которые могут обернуться для него серьезным негативным психологическим состоянием", - рассказал кандидат психологических наук Антон Сорин.

В интернете есть фотографии вкладышей. Задания: ходить всю неделю в черном или забраться на самую высокую точку и сделать селфи. Многие усмотрели здесь аналогию с печально известными группами смерти, где задания аналогичные и конечная цель - суицид ребенка.

Жвачка с игрой на витринах продержалась не долго. Компания-производитель предпочла изъять продукции из розничных сетей. По жалобам общественности и активистов в некоторых регионах - таких как Астраханская, Оренбургская области, Краснодарский и Хабаровский край - полиция и Следственный комитет начали проверку на предмет нарушений законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.

Дмитрий Гусев, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".