В результате взрыва в Багдаде погибли 23 человека

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Заминированный автомобиль взорвался в столице Ирака. В результате происшествия 23 человека погибли и еще 45 получили ранения. В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.

В результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде как минимум 23 человека погибли и еще 45 получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Теракт произошел в квартале Амиль, в котором проживает большое количество иракцев, исповедующих шиитский ислам. В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот инцидент.