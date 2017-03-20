Асад: мы готовы обсуждать новую конституцию Сирии

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По словам президента Сирии, власти страны готовы обсуждать новую сирийскую конституцию, но им необходимо знать, кто будет участвовать в переговорах в Женеве. Башар Асад также добавил, что любая военная операция на территории страны, которая не согласована с правительством, является противозаконной и будет рассматриваться как вторжение.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что властям страны необходимо знать, кто будет участвовать в переговорах в Женеве, чтобы начать обсуждать новую сирийскую конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы готовы обсуждать все что угодно, в том числе и конституцию, но нам необходимо знать, кто намерен участвовать в переговорах в Женеве, собираются ли они обсуждать тот же документ или нет", - сказал Асад.

Он также добавил, что любая военная операция, проводящаяся на территории Сирии без одобрения правительства, является противозаконной и будет рассматриваться как вторжение.

Ранее в понедельник вице-спикер Госдумы Владимир Васильев говорил о том, что наши депутаты договорились с Асадом о создании конституционной комиссии в сирийском парламенте. Он отметил, это могло бы привести к качественным сдвигам в межсирийских переговорах.

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