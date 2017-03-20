Гражданина Непала обокрали на $9 тыс. в центре Москвы

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В центре Москвы у гражданина Непала украли документы, банковские карты и девять тысяч долларов. Инцидент произошел в хостеле в столичном районе Замоскворечье. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Неизвестный украл у гражданина Непала документы, банковские карты и девять тысяч долларов в хостеле в центре Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в столичном районе Замоскворечье.

"В полицию обратился с заявлением о краже 25-летний уроженец Непала, временно проживающий в хостеле в 5-м Монетчиковском переулке. Иностранец сообщил, что из комнаты пропали его паспорт, банковские карты и девять тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

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