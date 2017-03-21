Госдеп США подтвердил планы Тиллерсона посетить Россию

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Госдеп США официально подтвердил планы госсекретаря Рекса Тиллерсона приехать в Москву. Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что визит запланирован на 12 апреля. В МИД России пока не подтверждают планы Тиллерсона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в апреле направится в Италию на встречу глав МИД стран "семерки", а затем посетит Россию.

Как сообщил агентству ТАСС представитель Госдепартамента, в предстоящую среду Тиллерсон пообщается с министрами иностранных дел почти всех стран-членов НАТО. "Он уже встретился с представителями из Украины", - добавили в Госдепе.

"После этих консультаций в апреле он отправится в Италию на встречу (представителей) стран "семерки", а затем в Россию", - резюмировал представитель ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Тиллерсон намерен 12 апреля прибыть с визитом в Москву. Госдепартамент США тогда не подтверждал эту информацию. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердить эту информацию также отказалась, удивившись очередной утечке "чувствительной информации из Вашингтона".

СМИ:"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на предста... Опубликовано Марией Захаровой 20 марта 2017 г.

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