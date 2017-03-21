Пожарные спасли двух человек из горящего многоэтажного дома

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Пожарные спасли 2-х и эвакуировали 9 человек при тушении пожара в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы.

Сотрудники МЧС по Москве в ходе тушения пожара на улице Яблочкова на северо-востоке столицы эвакуировали 9 человек, еще двух спасли. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел на втором этаже в одной из квартир девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сейчас пожар потушен.